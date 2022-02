Gustavo Adolfo Infante y su mamá ratifican denuncia contra Adame

Hace algunos días, el periodista anunció que había decidido denunciar al actor por violencia mediática, violencia de género y extorsión, a causa de las ofensas que hizo en reiteradas ocasiones a su madre.

PUBLICIDAD

Gustavo comentó en el programa "De Primera Mano", que las razones por la que procedió legalmente en la situación, fue porque Adame hizo declaraciones sobre su madre a quien señaló de varios delitos, vulnerando su imagen y difamándola frente a la prensa.

Alfonso Beceiro, abogado del presentador, explicó que más que por Gustavo, la denuncia es por la mamá.

"Lo que era un tema de un conflicto que pudiera haber de opiniones entre Alfredo y Gustavo, escaló a un tema que no es permisible; no se puede tolerar que haya hecho manifestaciones contra la señora que ustedes están viendo, es de la tercera edad", mencionó Beceiro.

Gustavo señaló que no busca disculpas, quiere que se haga justicia. "Mi mamá es una señora de la tercera edad, de 85 años de edad, y por supuesto, yo no lo voy a permitir y estoy seguro que las autoridades tampoco lo van a permitir. No quiero una disculpa, yo quiero que se haga justicia".

Y es que hace unas semanas, durante una entrevista con el programa "El Gordo y la Flaca", Adame estalló en contra de Infante y de su madre.

"La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe -Gustavo Adolfo Infante- les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente".